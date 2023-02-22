Spyros Rousis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Rousis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Rousis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Spyros Rousis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Spyros Rousis 22 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Ρούσης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Spyros Rousis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Spyros Rousis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Spyros Rousis'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Spyros Rousis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Spyros Rousis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Thesprotos
Spyros Rousis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Spyros Rousis şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.