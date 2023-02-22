Spyros Rousis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Rousis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Spyros Rousis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Spyros Rousis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.