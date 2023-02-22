Spyros Saragiotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Saragiotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Saragiotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Spyros Saragiotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Spyros Saragiotis 10 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Σαραγιώτης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Spyros Saragiotis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Spyros Saragiotis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Spyros Saragiotis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Spyros Saragiotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Spyros Saragiotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında K. Angelochor.
5 Temmuz 2017 yılında Aris Paleochor.
14 Eylül 2017 yılında PO N. Kallikr.
8 Ağustos 2019 yılında Anag.Epanomis
8 Nisan 2021 yılında AO Pyliou
19 Ağustos 2021 yılında Makedonikos
Spyros Saragiotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Spyros Saragiotis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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