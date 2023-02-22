Spyros Skondras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Skondras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Skondras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spyros Skondras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spyros Skondras 6 Nisan 2001 tarihinde Agrinio şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Σκόνδρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spyros Skondras Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Spyros Skondras'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Spyros Skondras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spyros Skondras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Spyros Skondras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spyros Skondras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2020 yılında Panetolikos

31 Ağustos 2021 yılında AO Episkopi

30 Haziran 2022 yılında Panetolikos

3 Ağustos 2022 yılında AEK Atina B

Spyros Skondras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spyros Skondras şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

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