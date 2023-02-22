Spyros Vasilakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Vasilakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Vasilakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spyros Vasilakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spyros Vasilakis 12 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Βασιλάκης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spyros Vasilakis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Spyros Vasilakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 13 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Spyros Vasilakis'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Spyros Vasilakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spyros Vasilakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Spyros Vasilakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spyros Vasilakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PAS U20

20 Ağustos 2019 yılında PAS Giannina

21 Ağustos 2019 yılında Paramythia

30 Haziran 2020 yılında PAS Giannina

26 Ağustos 2020 yılında Acheron Kanal.

30 Haziran 2021 yılında PAS Giannina

13 Ağustos 2021 yılında Thesprotos

Spyros Vasilakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spyros Vasilakis şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AOK Kerkyra

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.