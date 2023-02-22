Spyros Venardos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Venardos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Venardos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Spyros Venardos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Spyros Venardos 14 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Βενάρδος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Spyros Venardos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Spyros Venardos'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Spyros Venardos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Spyros Venardos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Temmuz 2019 yılında PAO Rouf
Spyros Venardos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Spyros Venardos şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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