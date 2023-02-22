Spyros Venardos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Venardos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Spyros Venardos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Spyros Venardos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.