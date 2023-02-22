Spyros Vlachos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Vlachos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spyros Vlachos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Spyros Vlachos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Spyros Vlachos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Vlachos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spyros Vlachos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Vlachos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Vlachos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spyros Vlachos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spyros Vlachos 19 Ocak 1996 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Βλάχος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spyros Vlachos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Spyros Vlachos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Spyros Vlachos'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Spyros Vlachos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spyros Vlachos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Spyros Vlachos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spyros Vlachos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Atromitos U20

1 Temmuz 2016 yılında Fostiras

8 Ağustos 2017 yılında Eginiakos

14 Eylül 2018 yılında AE Sparti

15 Ocak 2019 yılında Apollon Pontou

30 Ağustos 2019 yılında AE Karaiskakis

22 Eylül 2020 yılında AO Egaleo

2 Ocak 2023 yılında Kallithea

Spyros Vlachos kimdir

Spyros Vlachos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spyros Vlachos şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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Spyros Vlachos nereli

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