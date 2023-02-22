Spyros Zafiriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Zafiriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Zafiriou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Spyros Zafiriou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Spyros Zafiriou 1 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Ζαφειρίου şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Spyros Zafiriou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 29 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Spyros Zafiriou'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Spyros Zafiriou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Spyros Zafiriou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2004 yılında AS Pyrgetos
1 Temmuz 2008 yılında Tyrnavos 2005
1 Temmuz 2009 yılında AS Pyrgetos
1 Temmuz 2014 yılında Iraklis Larisas
1 Temmuz 2015 yılında AE Farkadonas
29 Şubat 2016 yılında Iraklis Larisas
Spyros Zafiriou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Spyros Zafiriou şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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