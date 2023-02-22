Spyros Zafiriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Zafiriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Spyros Zafiriou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Spyros Zafiriou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.