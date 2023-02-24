Srdjan Boskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Boskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Srdjan Boskovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Srdjan Boskovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Srdjan Boskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Boskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Srdjan Boskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Boskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Boskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Boskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Boskovic 24 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Срђан Бошковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Boskovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Srdjan Boskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Srdjan Boskovic'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Srdjan Boskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Boskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Srdjan Boskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Boskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında FK Berane

20 Temmuz 2018 yılında OFK Grbalj

14 Şubat 2019 yılında FK Berane

30 Haziran 2019 yılında OFK Grbalj

30 Temmuz 2019 yılında FK Bokelj

22 Ocak 2021 yılında FK Berane

1 Temmuz 2021 yılında FK Jezero

Srdjan Boskovic kimdir

Srdjan Boskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Boskovic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Srdjan Boskovic nereli

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