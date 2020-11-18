Sri Lanka'da bakan korona için canlı yayında çiğ balık yedi!

Eski Balıkçılık Bakanı ve milletvekili Dilip Wedaarachchi, başkent Colombo’da düzenlediği basın toplantısında balık tüketimindeki oranların bir hayli düşmesi üzerine, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmasına bağladı.

Eski Balıkçılık Bakanı ve milletvekili Dilip Wedaarachchi ise bu açıklamaya tepki olarak ilginç bir yönteme başvurarak herkesi şaşırttı.

ÇİĞ BALIĞI CANLI YAYIN ESNASINDA YEDİ

İddialara tepki gösteren Wedaarachchi, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için canlı yayında çiğ balık yedi. Ülkede, koronavirüs salgınının ardından Merkez Balık Pazarı kapanmak zorunda kaldığı için on binlerce ton balığın satılamadığı belirtildi.

"KORKMAYIN KORONAVİRÜSE YAKALANMAYACAKSINIZ"

Basın toplantısında çiğ balık yiyen Wedaarachchi “Bu balığı size göstermek için getirdim. Bu balığı yemeleri için bu ülkenin insanlarına çağrıda bulunuyorum. Korkmayın. Koronavirüsten enfekte olmayacaksınız” dedi.