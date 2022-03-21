Stabilize Yol ne demek, TDK'ya göre Stabilize Yol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stabilize yol ne demek? Stabilize yol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stabilize yol kelimesi. Peki stabilize yol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stabilize yol nedir, stabilize yol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

STABİLİZE YOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stabilize yol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre stabilize yol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol

