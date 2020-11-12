Stajyer ücretleri 2020 ne kadar? Meslek lisesi stajları ne zaman başlayacak?

MEB, lise öğrencilerinin stajlarıyla ilgili açıklama yaptı. 12. sınıf meslek lisesi öğrencilerinin bekleyişleri sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzaladığı yazıyla yayımlanan resmi yazıya göre Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin staj yapacakları tarih duyuruldu.

MESLEK LİSESİ STAJLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla mesleki eğitime ilişkin illere yazı gönderildi. Yazıda, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri alması şartıyla 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarına başlayabileceği belirtildi.

STAJYER ÜCRETLERİ 2020 NE KADAR?

Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u tutarında ücret ödenmesi gerekiyor. Resmi Gazetede de yayınlanan 2020 Yılı asgari ücret tutarı net 2.324,70 TL'dir. Yine aynı şekilde açıklanan asgari geçim indirimi miktarı da 220,68 TL'dir. Net toplan asgari ücretten asgari geçim indiririmi (AGİ) tutarını çıkarttığımzda ( 2.324,70 - 220,68) = 2,104,02 TL olmaktadır. Stajyer öğrenciler bu çıkan rakamın 1/3 ü kadarını alabilmektedirler ki bu rakam da 2,104,02 / 3 = 631,20 TL yapmaktadır.

STAJYERİN SGK PRİMİNİ KİM ÖDEYECEK?

3308 Sayılı Kanuna göre, meslek lisesi öğrencileri ile zorunlu staj kapsamında olan (veya staj yapması üniversite tarafından uygun görülen) yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler için staj süresine ait sigorta primleri okulları tarafından ödeniyor. Yani, işveren için prim ödeme yükümlülüğü söz konusu değil. Diğer taraftan, üniversite eğitimleri sırasında staj gören öğrencilerden kayıtlı oldukları eğitim kurumunda zorunlu staj şartı bulunanların yanı sıra, okul tarafından staj yapması uygun görülen öğrenciler de staja başladıkları tarih itibarıyla sigortalı sayılıyorlar ve sigorta primleri yine okulları tarafından yatırılıyor.

TATİL GÜNLERİNDE STAJYER PARASI KESİLİR Mİ?

Öğrencinin mazeret izni alması gibi durumlarda staja gelmediği günlerin ücreti maaşından kesilmektedir. Ancak resmi tatil, hafta sonu gibi tatil günlerine denk gelen sürelerde öğrencinin maaşı kesilmemektedir. Hükümet tarafından zorunlu olarak alınan tatil kararları durumunda da stajyerler izinli sayılır ve maaşları kesilmez.

LİSE STAJYER ÜCRETİ NE KADAR 2020?

Meslek lisesi ve sağlık meslek lisesinde öğrenim gören öğrenciler staj ücreti olarak 631,19 TL almaktadır. İşveren tarafından ödenen staj ücreti destek tutarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Sağlık lisesinde okuyan öğrencilerinde alacakları tutar en düşük 631,19 TL olacaktır.

ÜNİVERSİTE STAJYER ÜCRETİ NE KADAR 2020?

Üniversitede eğitimine devam eden ve yaz döneminde zorunlu olarak staj yapan öğrencilere, bazı bölümler dışında kanunen stajyer maaşı ödenmesi mecburi değildir. Ancak bazı işletmeler öğrencilerin hem staj ücretini ödemekte hem de sigortalarını yapmaktadır. Bu durumda da stajyer ücreti 631,19 TL’den az olamayacaktır.