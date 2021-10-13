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Stalagmit ne demek, TDK'ya göre Stalagmit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Stalagmit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Stalagmit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Stalagmit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Stalagmit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Stalagmit ne demek, TDK'ya göre Stalagmit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stalagmit ne demek? Stalagmit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stalagmit kelimesi. Peki stalagmit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stalagmit nedir, stalagmit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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STALAGMİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stalagmit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Stalagmit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stalagmit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dikit

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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