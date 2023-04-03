Stanislav Cherchesov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Cherchesov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Cherchesov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Cherchesov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Cherchesov 26 Eylül 1994 tarihinde Dresden şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Черчесов Станислав Станиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Cherchesov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Cherchesov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Cherchesov'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Cherchesov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Cherchesov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Cherchesov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Cherchesov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Innsbr. AC Alt.

1 Temmuz 2010 yılında SV Innsbruck

1 Temmuz 2012 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2013 yılında Amkar II

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Moskova

11 Ağustos 2017 yılında Chernomorets N.

1 Temmuz 2018 yılında Baltika

20 Şubat 2020 yılında Olimp Khimki

9 Temmuz 2020 yılında Dolgoprudnyi

14 Temmuz 2022 yılında Khimki 2

Stanislav Cherchesov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Cherchesov şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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