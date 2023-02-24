Stanislav Malamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Malamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Malamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Malamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Malamov 21 Eylül 1989 tarihinde Stamboliyski şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Станислав Александров Маламов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Malamov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Malamov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stanislav Malamov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Malamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Malamov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Malamov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Malamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Nesebar

1 Ocak 2012 yılında Lok. Plovdiv

1 Şubat 2015 yılında Haskovo

1 Temmuz 2015 yılında CSKA Sofya

22 Eylül 2016 yılında Neftochimik

1 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2018 yılında Septemvri Sofia

4 Temmuz 2018 yılında Vereya

1 Ocak 2020 yılında Vitosha

29 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Maritsa

Stanislav Malamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Malamov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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