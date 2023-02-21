Stanislav Tichy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Tichy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Tichy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Tichy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Tichy 30 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Stanislav Tichý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Tichy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Stanislav Tichy'nin FC Sellier & Bellot Vlasim U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Tichy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Tichy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Tichy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Tichy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Tichy şuan FC Sellier & Bellot Vlasim U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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