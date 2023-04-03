Stanley Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanley Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanley Charles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stanley Charles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stanley Charles 25 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Stanley Chukwudi Charles şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stanley Charles Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stanley Charles'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stanley Charles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stanley Charles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Temmuz 2022 yılında Ostrava B
Stanley Charles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stanley Charles şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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