Stanley Okorom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanley Okorom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanley Okorom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stanley Okorom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stanley Okorom 13 Mayıs 1994 tarihinde Owerri şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stanley Okorom Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProplayerSSoccer yapmaktadır. Stanley Okorom, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Stanley Okorom'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stanley Okorom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stanley Okorom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında MFM FC
12 Ocak 2019 yılında Enyimba Aba
1 Eylül 2021 yılında Remo Stars FC
Stanley Okorom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stanley Okorom şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.