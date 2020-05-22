Star TV yayın akışı| Bayram programı Star TV 24 Mayıs Pazar
Star Tv yayın akışı 24 Mayıs Pazar? Bugün hangi diziler, filmler var? Star tv dizileri, filmleri, programları neler? soruları internette araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte 24 Mayıs Pazar yayın akışı..
24 Mayıs Pazar günü televizyon izlemek isteyenler Star TV de neler olduğunu araştırmaya başladı Peki Star TV yayın akışı cumartesi nasıl? Show Tv'de bugün ne var? Show Tv dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...
STAR TV 24 MAYIS PAZAR YAYIN AKIŞI
06:00 HAYAT BAZEN TATLIDIR
09:30 EVDE HAREKET ZAMANI
10:00 RUHUN DOYSUN
11:00 ERKENCİ KUŞ
13:15 ÇİLEK KOKUSU
14: 00 SEV KARDEŞİM
15:30 GÜZEL KÖYLÜ
18:45 STAR HABER
20:00 EVDE BAYRAM KONSERLERİ "KUBAT"
21:00 KOLONYA CUMHURİYETİ
23:30 ARAMIZDA KALSIN
01:30 ÇEMBER
TURKSAT 4A UYDUSU:
Uydu Adı : Türksat 4A
Lokasyon : 42 ⁰ Doğu
Alış Frekansı : 12.015 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol Hızı : 27.500 Ksym/s
FEC değeri : 5/6
DIGITURK - 27 Kanal (Digiturk HD 27 veya 327
D-SMART - 24 Kanal (D-Smart HD 24 veya 424)
TELEDÜNYA - 26 Kanal
KABLOTV - S-10 Bandı
TİVİBU - 27 Kanal
HABERE YORUM KAT