Star TV yayın akışı| Bayram programı Star TV 24 Mayıs Pazar

24 Mayıs Pazar günü televizyon izlemek isteyenler Star TV de neler olduğunu araştırmaya başladı Peki Star TV yayın akışı cumartesi nasıl? Show Tv'de bugün ne var? Show Tv dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...

STAR TV 24 MAYIS PAZAR YAYIN AKIŞI

06:00 HAYAT BAZEN TATLIDIR

09:30 EVDE HAREKET ZAMANI

10:00 RUHUN DOYSUN

11:00 ERKENCİ KUŞ

13:15 ÇİLEK KOKUSU

14: 00 SEV KARDEŞİM

15:30 GÜZEL KÖYLÜ

18:45 STAR HABER

20:00 EVDE BAYRAM KONSERLERİ "KUBAT"

21:00 KOLONYA CUMHURİYETİ

23:30 ARAMIZDA KALSIN

01:30 ÇEMBER

TURKSAT 4A UYDUSU:

Uydu Adı : Türksat 4A

Lokasyon : 42 ⁰ Doğu

Alış Frekansı : 12.015 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Hızı : 27.500 Ksym/s

FEC değeri : 5/6

DIGITURK - 27 Kanal (Digiturk HD 27 veya 327

D-SMART - 24 Kanal (D-Smart HD 24 veya 424)

TELEDÜNYA - 26 Kanal

KABLOTV - S-10 Bandı

TİVİBU - 27 Kanal