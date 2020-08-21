Star Tv yayın akışı Cumartesi | Star Tv bugün ne var? 23 Ağustos Pazar yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 23 Ağustos Pazar günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyon programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 23 Ağustos Pazar Star TV yayın akışı...
Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 22 Ağustos Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 22 Ağustos Cumartesi 2020 Yayın Akışı
07:00 İki Aİle
09:30 Kaçak Gelinler
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Hızlı ve Öfkeli: TOKYO YARIŞI
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Aramızda Kalsın
18:45 Star Ana Haber
20:00 Kuralsız
Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
Başrollerinde Lucas Black ve Shad Moss’un yer aldığı serinin üçüncü filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Filmde; Tokyo'ya babasının yanına taşınan asi bir gencin, önemli bir sokak yarışçısı olma süreci anlatılıyor.
Yönetmen: Justin Lin
Oyuncular: Lucas Black, Shad Moss, Brian Tee
Tür: Aksiyon, Polisiye
Ülke: 2006 / ABD, Japonya
Mutsuz bir yaşamın orta yerinde filizlenen tek umut Sean Boswell için yasa dışı sokak yarışlarıdır. Tüm çevresinden yabancılaştığı bir düzen içinde yaşayan Sean, bu yarışlarda sık sık kazalarla karşı karşıya gelmeye alışmıştır. Ancak annesi onun hapse girmesinden korkar. Bu sebeple de oğlunu Tokyo’ya, babasının yanına gönderir. Bu yanlış bir fikirdir çünkü yabancı olmak hissi perçinlenir başka kültürde. Ne zaman Twinkie ile tanışır işte o andan itibaren değişim ve dönüşüm başlar. Twinkie sayesinde drift yarışlarına katılır. Sokak yarışından daha etkili bir temposu olan bu yarışlarla Sean, bambaşka bir dünyaya yelken açar.