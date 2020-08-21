Star Tv yayın akışı Cumartesi | Star Tv bugün ne var? 23 Ağustos Pazar yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 22 Ağustos Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 22 Ağustos Cumartesi 2020 Yayın Akışı

07:00 İki Aİle

09:30 Kaçak Gelinler

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Hızlı ve Öfkeli: TOKYO YARIŞI

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Aramızda Kalsın

18:45 Star Ana Haber

20:00 Kuralsız

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

Başrollerinde Lucas Black ve Shad Moss’un yer aldığı serinin üçüncü filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Filmde; Tokyo'ya babasının yanına taşınan asi bir gencin, önemli bir sokak yarışçısı olma süreci anlatılıyor.

Yönetmen: Justin Lin

Oyuncular: Lucas Black, Shad Moss, Brian Tee

Tür: Aksiyon, Polisiye

Ülke: 2006 / ABD, Japonya

Mutsuz bir yaşamın orta yerinde filizlenen tek umut Sean Boswell için yasa dışı sokak yarışlarıdır. Tüm çevresinden yabancılaştığı bir düzen içinde yaşayan Sean, bu yarışlarda sık sık kazalarla karşı karşıya gelmeye alışmıştır. Ancak annesi onun hapse girmesinden korkar. Bu sebeple de oğlunu Tokyo’ya, babasının yanına gönderir. Bu yanlış bir fikirdir çünkü yabancı olmak hissi perçinlenir başka kültürde. Ne zaman Twinkie ile tanışır işte o andan itibaren değişim ve dönüşüm başlar. Twinkie sayesinde drift yarışlarına katılır. Sokak yarışından daha etkili bir temposu olan bu yarışlarla Sean, bambaşka bir dünyaya yelken açar.

