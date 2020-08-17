Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 17 Ağustos Pazartesi yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 17 Ağustos Pazartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 17 Ağustos Pazartesi Star TV yayın akışı
Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 17 Ağustos Pazartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 17 Ağustos Pazartesi 2020 Yayın Akışı
07:00 İki Aile
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18.45 Ana Haber
22:00 American Ultra
23:45 Güvercin