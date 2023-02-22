Stathis Belevonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stathis Belevonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stathis Belevonis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stathis Belevonis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stathis Belevonis 6 Şubat 1998 tarihinde Agrinio şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στάθης Μπελεβώνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stathis Belevonis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stathis Belevonis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stathis Belevonis'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stathis Belevonis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stathis Belevonis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stathis Belevonis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stathis Belevonis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2018 yılında Panetolikos

31 Ağustos 2019 yılında Tilykratis

30 Ocak 2020 yılında Panetolikos

31 Ocak 2020 yılında AE Mesolongiou

30 Haziran 2020 yılında Panetolikos

15 Eylül 2020 yılında AE Mesolongiou

15 Ocak 2021 yılında Doxa Dramas

1 Temmuz 2021 yılında Panetolikos

1 Ocak 2022 yılında AO Kavala

30 Haziran 2022 yılında Panetolikos

13 Ağustos 2022 yılında Apollon Pontou

Stathis Belevonis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stathis Belevonis şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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