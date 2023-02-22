Stathis Tachatos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stathis Tachatos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stathis Tachatos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stathis Tachatos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stathis Tachatos 12 Ağustos 2001 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στάθης Τάχατος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stathis Tachatos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Drangold yapmaktadır. Stathis Tachatos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stathis Tachatos'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stathis Tachatos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stathis Tachatos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stathis Tachatos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stathis Tachatos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2021 yılında AO Trikala

30 Haziran 2021 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

1 Temmuz 2022 yılında Volos NPS

Stathis Tachatos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stathis Tachatos şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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