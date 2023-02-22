Stathis Vasiloudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stathis Vasiloudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stathis Vasiloudis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stathis Vasiloudis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stathis Vasiloudis 23 Şubat 1996 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στάθης Βασιλούδης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stathis Vasiloudis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stathis Vasiloudis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 6 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Stathis Vasiloudis'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stathis Vasiloudis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stathis Vasiloudis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stathis Vasiloudis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stathis Vasiloudis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Panetolikos U20

3 Ocak 2016 yılında Panetolikos

11 Eylül 2019 yılında AOK Kerkyra

28 Ocak 2020 yılında Olymp. Volou

6 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

Stathis Vasiloudis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stathis Vasiloudis şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Stathis Vasiloudis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.