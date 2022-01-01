Stator ne demek, TDK'ya göre Stator kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stator ne demek? Stator TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stator kelimesi. Peki stator ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stator nedir, stator kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

STATOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stator kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Stator kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stator kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Duruk

