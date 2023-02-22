Stavros Gaitanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Gaitanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stavros Gaitanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stavros Gaitanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stavros Gaitanis 12 Temmuz 2002 tarihinde Rethymno şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στάυρος Γαϊτάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stavros Gaitanis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Stavros Gaitanis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stavros Gaitanis'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stavros Gaitanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stavros Gaitanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stavros Gaitanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stavros Gaitanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında OFI Crete U17

1 Eylül 2019 yılında OFI Girit U19

1 Eylül 2021 yılında PAE Chania

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında PAO Rouf

Stavros Gaitanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stavros Gaitanis şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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