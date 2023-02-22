Stavros Panagiotou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Panagiotou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stavros Panagiotou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stavros Panagiotou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stavros Panagiotou 1 Temmuz 1993 tarihinde Arta şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σταύρος Παναγιώτου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stavros Panagiotou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rush & Guide yapmaktadır. Stavros Panagiotou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 19 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Stavros Panagiotou'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stavros Panagiotou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stavros Panagiotou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stavros Panagiotou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stavros Panagiotou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Eth. Filippiada

1 Temmuz 2012 yılında AO Kassiopi

1 Temmuz 2013 yılında AE Karaiskakis

25 Temmuz 2015 yılında Olymp. Volou

10 Şubat 2016 yılında AE Sparti

31 Ocak 2017 yılında Panegialios

1 Ağustos 2017 yılında AE Sparti

1 Temmuz 2018 yılında AE Karaiskakis

19 Ağustos 2020 yılında APO Levadiakos

Stavros Panagiotou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stavros Panagiotou şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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