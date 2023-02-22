Stavros Petavrakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Petavrakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stavros Petavrakis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stavros Petavrakis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stavros Petavrakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Petavrakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stavros Petavrakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Petavrakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stavros Petavrakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stavros Petavrakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stavros Petavrakis 9 Kasım 1992 tarihinde Rhodos şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σταύρος Πεταυράκης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stavros Petavrakis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Stavros Petavrakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stavros Petavrakis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stavros Petavrakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stavros Petavrakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Stavros Petavrakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stavros Petavrakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Diagoras

1 Temmuz 2011 yılında PAO Rouf

1 Ağustos 2012 yılında Fostiras

31 Temmuz 2013 yılında AEK Atina

20 Ocak 2016 yılında Panthrakikos

19 Temmuz 2016 yılında PAS Lamia

19 Eylül 2017 yılında Doxa Dramas

23 Ağustos 2019 yılında Veria NPS

15 Temmuz 2022 yılında Panserraikos

Stavros Petavrakis kimdir

Stavros Petavrakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stavros Petavrakis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Stavros Petavrakis nereli

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