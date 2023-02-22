Stavros Pilios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Pilios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stavros Pilios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stavros Pilios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stavros Pilios 10 Aralık 2000 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σταύρος Πήλιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stavros Pilios Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Stavros Pilios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Stavros Pilios'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stavros Pilios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stavros Pilios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stavros Pilios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stavros Pilios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında PAS Giannina

24 Ağustos 2021 yılında Iraklis

30 Haziran 2022 yılında PAS Giannina

Stavros Pilios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stavros Pilios şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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