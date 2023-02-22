Stavros Pilios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Pilios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stavros Pilios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stavros Pilios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Stavros Pilios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Pilios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stavros Pilios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Pilios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stavros Pilios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stavros Pilios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stavros Pilios 10 Aralık 2000 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σταύρος Πήλιος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stavros Pilios Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Stavros Pilios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Stavros Pilios'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stavros Pilios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stavros Pilios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Stavros Pilios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stavros Pilios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında PAS Giannina

24 Ağustos 2021 yılında Iraklis

30 Haziran 2022 yılında PAS Giannina

Stavros Pilios kimdir

Stavros Pilios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stavros Pilios şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stavros Pilios nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Konstantinos Tsirigotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsirigotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantinos Tsirigotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsirigotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eanna Clancy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eanna Clancy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eanna Clancy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eanna Clancy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Chygrynskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Chygrynskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Chygrynskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Chygrynskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Finnerty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Finnerty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Finnerty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Finnerty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi