Stavros Vasilantonopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Vasilantonopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stavros Vasilantonopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stavros Vasilantonopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stavros Vasilantonopoulos 28 Ocak 1992 tarihinde Egio şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stavros Vasilantonopoulos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WoS yapmaktadır. Stavros Vasilantonopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stavros Vasilantonopoulos'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stavros Vasilantonopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stavros Vasilantonopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stavros Vasilantonopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stavros Vasilantonopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Panegialios

10 Temmuz 2012 yılında Panachaiki

14 Temmuz 2014 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2015 yılında AEK Atina

2 Eylül 2016 yılında PAE Veria

30 Haziran 2017 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2017 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2019 yılında AEK Atina

2 Mart 2020 yılında Górnik Zabrze

20 Temmuz 2020 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında Atromitos Athen

15 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında PAS Lamia

Stavros Vasilantonopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stavros Vasilantonopoulos şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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