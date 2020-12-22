Steam Kış İndirimleri 2020 saat kaçta? Steam Kış İndirimleri kaç gün sürecek?Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika... Çıplak arama iddialarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaGübretaş altın madeni nerede? Gübretaş maden sahası nerede? Gübretaş kimin?Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Eski müvekkili kabusu oldu: Telefon numaramı erotik shoplara dağıtmış!Exxen için Aslı Bekiroğlu ve Keremcem'in başrol olduğu "Yetiş Zeynep" adlı dizinin çekimleri başladıZiraat Türkiye Kupası'nda son 16 fikstürü belli oldueSIM nedir? Ne zaman çıkacak? | eSIM nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Avantajları - Dezavantajları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. BİLİM TEKNOLOJİ
  3. Steam Kış İndirimleri 2020 saat kaçta? Steam Kış İndirimleri kaç gün sürecek?

Steam Kış İndirimleri 2020 saat kaçta? Steam Kış İndirimleri kaç gün sürecek?

Dünyanın en çok kullanılan oyun platformlarından Steam, Kış İndirimlerini bugün, kullanıcıları sunacak. Peki, Steam Kış İndirimleri 2020 saat kaçta? Steam Kış İndirimleri kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Steam Kış İndirimleri 2020 saat kaçta? Steam Kış İndirimleri kaç gün sürecek?

Dünyanın dört bir yanından oyunseverleri bünyesinde buluşturan ve dünyanın en çok oynanan oyunlarına kütüphanesinde yer veren Steam, her yıl Kasım ayında başlattığı Kış İndirimlerini, bu yılda 25 Kasım'da kullanıcılarına sunacak. Oyuncular tarafından merakla beklenen indirimlerde, binlerce oyunun indirime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Steam Kış İndirimleri ile alakalı en çok sorulan sorulara cevap verdiğimiz haberimizde, tüm detayları sunduk. Peki, Steam Kış İndirimleri 2020 saat kaçta? Steam Kış İndirimleri kaç gün sürecek? İşte detaylar...

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ 2020 SAAT KAÇTA?

Türkiye'de bu akşam başlayacak olan Steam Kış İndirimleri ile alakalı arama motorlarında en çok sorulan sorulardan birisi, 'Steam Kış İndirimleri 2020 saat kaçta?' sorusu oldu. Bu sorunun cevabını ise haberimizde bulabilirsiniz. 

Steam, 22 Aralık Türkiye saati ile 21.00'de kış indirimlerini başlatacak. 

KIŞ İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu akşam başlayacak olan Steam Kış İndirimleri, 3 Ocak 2020 saat 20.00'ye kadar sürecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN ÖZETİ

HABERE YORUM KAT