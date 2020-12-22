Dünyanın dört bir yanından oyunseverleri bünyesinde buluşturan ve dünyanın en çok oynanan oyunlarına kütüphanesinde yer veren Steam, her yıl Kasım ayında başlattığı Kış İndirimlerini, bu yılda 25 Kasım'da kullanıcılarına sunacak. Oyuncular tarafından merakla beklenen indirimlerde, binlerce oyunun indirime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Steam Kış İndirimleri ile alakalı en çok sorulan sorulara cevap verdiğimiz haberimizde, tüm detayları sunduk. Peki, Steam Kış İndirimleri 2020 saat kaçta? Steam Kış İndirimleri kaç gün sürecek? İşte detaylar...

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ 2020 SAAT KAÇTA?

Türkiye'de bu akşam başlayacak olan Steam Kış İndirimleri ile alakalı arama motorlarında en çok sorulan sorulardan birisi, 'Steam Kış İndirimleri 2020 saat kaçta?' sorusu oldu. Bu sorunun cevabını ise haberimizde bulabilirsiniz.

Steam, 22 Aralık Türkiye saati ile 21.00'de kış indirimlerini başlatacak.

KIŞ İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu akşam başlayacak olan Steam Kış İndirimleri, 3 Ocak 2020 saat 20.00'ye kadar sürecek.