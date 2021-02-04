Ünlü şarkıcı Hüner Coşkuner hastaneye kaldırıldıHüner Coşkuner kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hüner Coşkuner sağlık durumu nasıl?Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izleAlev Alev 13. bölüm canlı ize | Alev Alev son bölüm Show TV canlı izleSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 4 Şubat 2021 PerşembeKomik 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri | Yalnızlar için 14 Şubat geyikleriFenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor: Luiz Gustavo antrenmanda yer almadı!Kaan Şimşek kimdir, kaç yaşında? Hacettepe öğrencisi Kaan Şimşek bulundu mu, öldü mü son dakika?Steam Oyun Festivali nedir? Steam Oyun Festivali indirimleri var mı?Rusya'da tecavüzcü babalarını öldüren kız kardeşlere yeni soruşturma şoku: Miras için yaptılar!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Steam Oyun Festivali nedir? Steam Oyun Festivali indirimleri var mı?

Steam Oyun Festivali nedir? Steam Oyun Festivali indirimleri var mı?

Bilgisayar oyuncuları için indirimleriyle ve uygun oyun fiyatlarıyla gönüllerde taht kurmayı başaran Steam, son yıllarda 'Steam Oyun Festivali' adı altında yeni bir etkinlik başlattı. Peki, Steam Oyun Festivali nedir? Steam Oyun Festivali indirimleri var mı? İşte detaylar...

Steam Oyun Festivali nedir? Steam Oyun Festivali indirimleri var mı?

Bilgisayar oyuncularının en çok kullandığı oyun platformlarından birisi olan Steam, yıllardır süre gelen klasik indirimleriyle ve uygun fiyatlı oyunlarıyla, birçok rakibine rağmen hala oyuncuların ilk tercihi olmayı başarıyor. Kütüphanesinde milyonlarca oyun bulunduran Steam, geçtiğimiz yıllarda 'Steam Oyun Festivali' adı altında yeni bir etkinlik başlatmıştı. Oldukça ilgi gören bu etkinliğin 2021 versiyonu ise 3 Şubat tarihinde başladı. Peki, Steam Oyun Festivali nedir? Steam Oyun Festivali indirimleri var mı? İşte detaylar...

STEAM OYUN FESTİVALİ NEDİR?

Steam Oyun Festivali, yüzlerce oyunun demolarını oyunculara ücretsiz bir şekilde oynama imkanı sunan bir oyun festivali. Bağımsız oyun firmalarının iple çektiği bu etkinlikte, yeni oyunlar, oyunculara sunuluyor ve oynayanların değerlendirmeleri alınıyor. Demosunu deneyebildiğiniz oyunlar arasında henüz çıkmamış oyunlar da bulunuyor, daha önceden çıkışını yapmış oyunlar da.3 Şubat 21.00'de başlayan yeni Steam Oyun Festivali, 10 Şubat 21.00'e kadar devam edecek.

Festival sayfasına gitmek için tıklayınız.

STEAM OYUN FESTİVALİ İNDİRİMLERİ VAR MI?

Steam Oyun Festivali sırasında oyunculara özel bir indirim bulunmuyor. Ancak Steam'de, 11 Şubat'ta başlayıp 15 Şubat'ta bitecek bir Steam indirim olacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT