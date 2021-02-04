Bilgisayar oyuncularının en çok kullandığı oyun platformlarından birisi olan Steam, yıllardır süre gelen klasik indirimleriyle ve uygun fiyatlı oyunlarıyla, birçok rakibine rağmen hala oyuncuların ilk tercihi olmayı başarıyor. Kütüphanesinde milyonlarca oyun bulunduran Steam, geçtiğimiz yıllarda 'Steam Oyun Festivali' adı altında yeni bir etkinlik başlatmıştı. Oldukça ilgi gören bu etkinliğin 2021 versiyonu ise 3 Şubat tarihinde başladı. Peki, Steam Oyun Festivali nedir? Steam Oyun Festivali indirimleri var mı? İşte detaylar...

STEAM OYUN FESTİVALİ NEDİR?

Steam Oyun Festivali, yüzlerce oyunun demolarını oyunculara ücretsiz bir şekilde oynama imkanı sunan bir oyun festivali. Bağımsız oyun firmalarının iple çektiği bu etkinlikte, yeni oyunlar, oyunculara sunuluyor ve oynayanların değerlendirmeleri alınıyor. Demosunu deneyebildiğiniz oyunlar arasında henüz çıkmamış oyunlar da bulunuyor, daha önceden çıkışını yapmış oyunlar da.3 Şubat 21.00'de başlayan yeni Steam Oyun Festivali, 10 Şubat 21.00'e kadar devam edecek.

Festival sayfasına gitmek için tıklayınız.

STEAM OYUN FESTİVALİ İNDİRİMLERİ VAR MI?

Steam Oyun Festivali sırasında oyunculara özel bir indirim bulunmuyor. Ancak Steam'de, 11 Şubat'ta başlayıp 15 Şubat'ta bitecek bir Steam indirim olacak.