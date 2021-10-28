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Stearin ne demek, TDK'ya göre Stearin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Stearin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Stearin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Stearin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Stearin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Stearin ne demek, TDK'ya göre Stearin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stearin ne demek? Stearin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stearin kelimesi. Peki stearin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stearin nedir, stearin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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STEARİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stearin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Stearin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stearin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gliserinin stearik asit esteri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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