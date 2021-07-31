Steau Bükreş başkanı açıkladı! Morutan yüzde 99 Galatasaray'da!

Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılılar bir süredir Olimpiu Morutan isminin peşinde koşuyordu. Oyuncunun kulübü Steau Bükreş'in başkanı Gigi Becali'den konuyla ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Başkan Galatasaray'la anlaşma sağladıklarını dile getirdi.

YÜZDE 99 GALATASARAY'DA

Roma basınına açıklamalarda bulunan Gigi Becali, bu transferin artık bittiğini söyledi.

Becali açıklamasında, "Morutan yüzde 99 Galatasaray forması giyecek. Anlaşma sağlandı" ifadelerine yer verdi.

Rumen basını, Morutan'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesinin ve Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiğini ifade etti.

"YARIN TEKLİF GÖNDERİRLER"

Steau Bükreş'in sahibi Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada transferden alacakları bonservis bedelini de açıkladı.

Galatasaray'dan10 milyon Euro istediklerini ve bu bonservisi büyük ihtimalle ödeyeceklerini söyleyen Becali, "Galatasaray ile görüşüyoruz. 10 milyon Euro istedim. Galatasaray önce 8, sonra 9 verdi. 10 milyon Euro'dan ucuza olmayacağını söyledim ve muhtemelen bu rakamı ödemeye karar verdiler. Yarın teklifi gönderirler." dedi.

BURAK ELMAS YALANLADI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise Becali'nin sözlerinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Elmas, Olimpiu Morutan'ın maliyetinin verebilecekleri rakamın çok üstünde olduğunu ve bu nedenle transferde yeni bir girişimde bulunmadıklarını ifade etti.