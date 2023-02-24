Stefan Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Bozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Bozic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Bozic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Bozic 12 Haziran 2003 tarihinde Brcko şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Božić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Bozic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IbroHaziabdic yapmaktadır. Stefan Bozic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Bozic'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Bozic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Bozic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Bozic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Bozic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2021 yılında Sloga Doboj

4 Ağustos 2022 yılında Po­dri­nje

Stefan Bozic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Bozic şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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