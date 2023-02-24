Stefan Cetojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Cetojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Cetojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Cetojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Cetojevic 31 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Ćetojević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Cetojevic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Cetojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Cetojevic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Cetojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Cetojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Cetojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Cetojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Krupa

3 Mart 2022 yılında Ljubic Prnjavor

Stefan Cetojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Cetojevic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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