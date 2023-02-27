Stefan Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Filipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Filipovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Filipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Filipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Filipovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Filipovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Filipovic 21 Haziran 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Филиповић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Filipovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Filipovic'nin FK Riteriai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Filipovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Filipovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Filipovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Filipovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında BASK Belgrad

1 Haziran 2013 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2013 yılında Srem Jakovo

1 Ocak 2014 yılında Zarkovo

1 Ocak 2015 yılında IMT Belgrad

1 Ocak 2017 yılında FK Bezanija

13 Şubat 2019 yılında B. Podgorica

9 Temmuz 2019 yılında Radnicki 1923

11 Şubat 2022 yılında Spartak

26 Ocak 2023 yılında Riteriai

Stefan Filipovic kimdir

Stefan Filipovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Filipovic şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Filipovic nereli

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