Stefan Graure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Graure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Graure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Graure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Graure 20 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Graure Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Graure'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Graure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Graure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Vrsac U19
Stefan Graure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Graure şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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