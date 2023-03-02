Stefan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Stefan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan İlic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.