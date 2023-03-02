Stefan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan İlic 26 Kasım 1998 tarihinde Kingston upon Thames şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere,Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan İlic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 37 Sport yapmaktadır. Stefan İlic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan İlic'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Stefan İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Temmuz 2019 yılında Lewes
17 Şubat 2020 yılında Tooting & Mitcham FC
1 Temmuz 2020 yılında Welling Utd.
14 Ekim 2021 yılında Tooting & Mitcham FC
12 Kasım 2021 yılında Welling Utd.
18 Aralık 2021 yılında Braintree
1 Temmuz 2022 yılında Hampton & Rich.
Stefan İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan İlic şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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