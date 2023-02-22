Stefan Jakimovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jakimovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Jakimovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Jakimovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Jakimovski 28 Mayıs 2000 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Јакимовски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Jakimovski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Jakimovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Jakimovski'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Jakimovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Jakimovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Jakimovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Jakimovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2011 yılında Vardar Alt.

20 Ağustos 2014 yılında Euromilk GL

16 Ağustos 2017 yılında Akad. Pandev Ju

2 Ağustos 2018 yılında New Stars

6 Ağustos 2019 yılında Lokomotiva

2 Ağustos 2020 yılında Kadino

1 Temmuz 2021 yılında Borec Veles

31 Ağustos 2022 yılında Almopos

Stefan Jakimovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Jakimovski şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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