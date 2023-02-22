Stefan Jakimovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jakimovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Jakimovski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Jakimovski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Stefan Jakimovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jakimovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Jakimovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jakimovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Jakimovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Jakimovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Jakimovski 28 Mayıs 2000 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Јакимовски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Jakimovski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Jakimovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Jakimovski'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Jakimovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Jakimovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Jakimovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Jakimovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2011 yılında Vardar Alt.

20 Ağustos 2014 yılında Euromilk GL

16 Ağustos 2017 yılında Akad. Pandev Ju

2 Ağustos 2018 yılında New Stars

6 Ağustos 2019 yılında Lokomotiva

2 Ağustos 2020 yılında Kadino

1 Temmuz 2021 yılında Borec Veles

31 Ağustos 2022 yılında Almopos

Stefan Jakimovski kimdir

Stefan Jakimovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Jakimovski şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Jakimovski nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Alexandros Galitsios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Galitsios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandros Galitsios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Galitsios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nurudeen Amodu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurudeen Amodu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nurudeen Amodu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurudeen Amodu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantinos Balamotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Balamotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantinos Balamotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Balamotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ubong Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ubong Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ubong Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ubong Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir