Stefan Janjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Janjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Janjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Janjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Janjic 11 Şubat 1996 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Janjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Janjic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Stefan Janjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Janjic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Janjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Janjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Janjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Janjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2013 yılında Mladost Obarska

14 Şubat 2014 yılında Bijeljina U19

6 Ağustos 2014 yılında Zvijezda 09

13 Şubat 2015 yılında Backa

7 Ağustos 2015 yılında Mladost Obarska

15 Ağustos 2016 yılında Po­dri­nje

21 Temmuz 2017 yılında OFK Sloga

27 Temmuz 2018 yılında Po­dri­nje

19 Şubat 2019 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2019 yılında Po­dri­nje

31 Ocak 2020 yılında Radnik Bijelj.

6 Temmuz 2021 yılında HNK Orasje

31 Ocak 2022 yılında Sloga Doboj

13 Temmuz 2022 yılında Rudar Pljevlja

20 Ocak 2023 yılında Zvijezda 09

Stefan Janjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Janjic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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