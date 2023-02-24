Stefan Jevtoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jevtoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Jevtoski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Jevtoski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Jevtoski 2 Eylül 1997 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Јефтоски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Jevtoski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YUNiK Management yapmaktadır. Stefan Jevtoski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Jevtoski'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Jevtoski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Jevtoski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Jevtoski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Jevtoski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Metalurg Skopje

17 Ocak 2016 yılında Lok. Plovdiv

15 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

7 Kasım 2017 yılında NK Varazdin

19 Temmuz 2018 yılında Arsenal Kyiv

31 Ağustos 2019 yılında Rabotnicki

12 Temmuz 2021 yılında Újpest FC

Stefan Jevtoski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Jevtoski şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Jevtoski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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