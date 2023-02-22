Stefan Levicanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Levicanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Levicanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Levicanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Levicanin 11 Eylül 1999 tarihinde Trstenik şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Левићанин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Levicanin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Stefan Levicanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Levicanin'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Levicanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Levicanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Levicanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Levicanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2019 yılında Smederevo

1 Ağustos 2020 yılında Zelez. Pancevo

8 Temmuz 2021 yılında Backa

2 Eylül 2022 yılında Sloga Kraljevo

19 Ocak 2023 yılında PASA Irodotos

Stefan Levicanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Levicanin şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Levicanin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fk Rad Belgrade

Sırbistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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