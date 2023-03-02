Stefan Payne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Payne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Payne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Payne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Payne 10 Ağustos 1991 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Steve Payne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Payne Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Stefan Payne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Payne'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Payne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Payne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Payne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Payne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sutton Utd

1 Ağustos 2009 yılında Fulham

1 Eylül 2009 yılında Sutton Utd

1 Aralık 2009 yılında Fulham

1 Temmuz 2010 yılında FC Gillingham

1 Ocak 2012 yılında Aldershot

1 Şubat 2012 yılında Sutton Utd

15 Ocak 2013 yılında Macclesfield

31 Ocak 2013 yılında Ebbsfleet

1 Temmuz 2013 yılında Hornchurch

1 Temmuz 2014 yılında Dover Athletic

1 Temmuz 2016 yılında FC Barnsley

30 Ocak 2017 yılında Shrewsbury

31 Mayıs 2017 yılında FC Barnsley

18 Ağustos 2017 yılında Shrewsbury

9 Ağustos 2018 yılında Bristol Rovers

31 Ocak 2019 yılında Shrewsbury

31 Mayıs 2019 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2019 yılında Tranmere Rovers

25 Ocak 2021 yılında Grimsby Town

2 Temmuz 2021 yılında FC Chesterfield

4 Şubat 2022 yılında Havant & Water.

31 Mayıs 2022 yılında FC Chesterfield

3 Temmuz 2022 yılında Welling Utd.

Stefan Payne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Payne şuan Welling United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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