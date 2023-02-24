Stefan Perovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Perovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Perovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Perovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Perovic 16 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Perovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Perovic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Perovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Perovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Perovic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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