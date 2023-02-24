Stefan Pljevaljcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Pljevaljcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Pljevaljcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Pljevaljcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Pljevaljcic 27 Ekim 1991 tarihinde Gorazde şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Pljevaljčić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Pljevaljcic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Pljevaljcic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Pljevaljcic'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Pljevaljcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Pljevaljcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Pljevaljcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Pljevaljcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zvijezda 09

23 Temmuz 2017 yılında FK Gorazde

8 Şubat 2018 yılında FK Drina HE Visegrad

1 Temmuz 2018 yılında Sutjeska Foca

1 Temmuz 2019 yılında FK Alfa Modriča

5 Ağustos 2020 yılında FK Drina HE Visegrad

5 Şubat 2021 yılında FK Alfa Modriča

Stefan Pljevaljcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Pljevaljcic şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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