Stefan Rabijac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Rabijac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Rabijac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Rabijac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Rabijac 2 Aralık 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Rabijac Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Rabijac'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Rabijac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Rabijac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Vrsac U19
Stefan Rabijac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Rabijac şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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