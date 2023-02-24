Stefan Radojicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Radojicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Radojicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Radojicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Radojicic 30 Mayıs 2001 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Радојичић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Radojicic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sport yapmaktadır. Stefan Radojicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Radojicic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Radojicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Radojicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Radojicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Radojicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Čukarički

14 Temmuz 2020 yılında IMT Belgrad

31 Aralık 2020 yılında Čukarički

20 Ocak 2021 yılında Zelez. Pancevo

30 Haziran 2021 yılında Čukarički

17 Eylül 2021 yılında Zelez. Pancevo

31 Aralık 2021 yılında Čukarički

2 Şubat 2022 yılında Zelez. Pancevo

11 Ağustos 2022 yılında FK Brodarac

13 Ocak 2023 yılında Rudar Pljevlja

Stefan Radojicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Radojicic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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