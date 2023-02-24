Stefan Ristivojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ristivojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Ristivojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Ristivojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Ristivojevic 23 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Ristivojević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Ristivojevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Ristivojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Ristivojevic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Ristivojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Ristivojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Ristivojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Ristivojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Slavija S. U19

6 Temmuz 2022 yılında Famos Vojkovici

Stefan Ristivojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Ristivojevic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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