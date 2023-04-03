Stefan Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Savic 9 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Savic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Savic'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Javor-Matis U17
1 Temmuz 2021 yılında Javor-Matis U19
12 Ağustos 2022 yılında Vrsac U19
Stefan Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Savic şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.