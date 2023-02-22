Stefan Schwab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Schwab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Schwab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Schwab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Schwab 27 Eylül 1990 tarihinde Saalfelden am Steinernen Meer şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Schwab Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Stefan Schwab, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Schwab'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Schwab Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Schwabi22

http://instagram.com/schwabi22

Haberin Devamı

Stefan Schwab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Schwab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stefan Schwab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Schwab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2004 yılında Salzburg U15

1 Temmuz 2006 yılında Salzburg U17

1 Temmuz 2007 yılında Salzburg U19

1 Ocak 2009 yılında RB Juniors

13 Temmuz 2010 yılında FC Lustenau

1 Aralık 2010 yılında RB Juniors

31 Ocak 2011 yılında Admira Wacker

30 Haziran 2011 yılında RB Juniors

12 Temmuz 2011 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2014 yılında Rapid Wien

3 Ağustos 2020 yılında PAOK

Stefan Schwab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Schwab şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Schwab Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1. Saalfeldner SK (09/1997-), Red Bull Salzburg

Avusturya takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.